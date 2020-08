“A atuação da Ordem é sobre a conduta do médico, não é polícia das instituições”

O PS vai alterar a legislação sobre os poderes das ordens profissionais a partir do próximo mês.

Depois do primeiro-ministro ter criticado a Ordem dos Médicos pelo relatório do lar de Reguengos de Monsaraz, a deputada socialista Constança Urbano de Sousa garantiu ao jornal Público que as alterações na lei não vão mexer com a fiscalização.

Em entrevista à SIC Notícias, José Luís Esquivel, advogado de Direito Administrativo, explicou que a Ordem fiscaliza apenas a atuação e conduta do médico, não sendo “polícia” das outras instituições ou da entidade onde o médico trabalha.

O advogado considera que a “grande questão” é saber se as matérias que estão a ser tratadas são ou não da competência da Ordem.

