Interposta providência cautelar para impedir Festa do Avante!

Foi interposta uma providência cautelar para impedir a realização da Festa do Avante!. Partiu do presidente do Palmelense Futebol Clube, Carlos Valente, que é também fornecedor de equipamento para festivais e discotecas.

A providência tem caráter urgente e vai ser agora avaliada por um juiz, que terá de ouvir a organização da festa e decidir se aceita ou não o pedido. Se for aceite, pode suspender o evento, embora os comunistas tenham a possibilidade de impugnar uma decisão deste tipo.

A festa do Avante! é organizada pelo e realiza-se todos os anos na Quinta da Atalaia, no Seixal.

Rui Rio quer que PCP cancele a Festa do Avante!

O Presidente do PSD quer que o PCP cancele a Festa do Avante!. Rui Rio diz que não faz sentido juntar 33 mil pessoas por dia na Quinta da Atalaia numa altura em que o país enfrenta uma pandemia.

"Quer Governo quer o PCP estão a dar um mau exemplo ao país que todos os demais partidos, e não só, voluntariamente não fazem. Estamos no Minho, quantas romarias não foram canceladas este ano, e bem, justamente por causa de algo que o PCP e o Governo neste aspeto não estão a respeitar?", perguntou Rui Rio.

Contagem decrescente

Na semana passada, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, garantiu que o partido está a trabalhar para "garantir com êxito" a realização da Festa do Avante!, tomando as medidas de proteção "necessárias".

A Direção-Geral da Saúde (DGS) continua a analisar os moldes em que pode ser realizada a Festa do Avante! e aguarda mais documentos técnicos dos promotores comunistas antes de dar o seu parecer final.

