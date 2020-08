Tribunal do Seixal pode cancelar Festa do Avante!

O Tribunal do Seixal pode cancelar a Festa do Avante!. A decisão foi requerida numa providência cautelar apresentada esta segunda-feira ao juíz de turno do tribunal Cível da comarca onde decorre a festa comunista.

O autor da providência cautelar já foi dirigente do PSD e candidato a deputado e a presidente da Câmara de Moura. Carlos Valente é também presidente do Palmelense Futebol Clube e fornecedor de equipamento para festivais e discotecas.

A providência tem carácter urgente e vai ser agora avaliada por um juiz, que terá de ouvir a organização do festival e decidir se aceita ou não o pedido. Se for aceite, pode suspender o evento, embora os comunistas tenham a possibilidade de impugnar uma decisão deste tipo.

O PCP afirma que iniciativa "é desprovida de fundamento". Em comunicado, o partido lembra que a lei permite a realização de festivais e que a iniciativa é parte de uma "campanha reacionária" contra o evento.

Os comunistas reiteram também que estão garantidas as condições de segurança e tranquilidade para a realização da festa este ano, agendada para os dias 4, 5 e 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) continua a analisar os moldes em que pode ser realizada a Festa do Avante! e aguarda mais documentos técnicos dos promotores comunistas antes de dar o seu parecer final.

Veja também: