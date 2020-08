A um dia do encerramento utentes do lar de Marvila continuam sem saber para onde vão

O Lar da Mansão de Santa Maria Marvila vai encerrar na quinta-feira, e 112 idosos e vinte pessoas com deficiência profunda continuam sem saber para onde vão ser transferidos.

Ao que a SIC apurou, o Instituto de Segurança Social terá pedido à direção do lar para manter a gestão para que se encontre uma solução, no entanto a instituição já terá cessado os contratos com as empresas prestadoras de serviços.

Os 79 trabalhadores devem seguir para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas ainda não sabem em que moldes.