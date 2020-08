Apadrinhamento civil. Apenas seis crianças foram propostas em 2019 

No ano passado, apenas seis crianças foram propostas para apadrinhamento civil, o regime que procura encontrar uma família para crianças institucionalizadas, mantendo ao mesmo tempo uma ligação com a família biológica.

De acordo com o Jornal de Notícias, é o número mais baixo dos últimos três anos, o que se deveu à falta de divulgação do programa e de subsídios para as famílias de acolhimento.

No apadrinhamento há alguém que aceita ser tudo o que um pai representa para um filho, que nunca será seu.

Os padrinhos assumem para toda a vida a tutela, a educação, as despesas, os cuidados e os afetos para com uma criança ou jovem que pode continuar a manter o contacto com a família biológica.