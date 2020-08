DGS conclui primeiro parecer para a Festa do Avante 

A Direção-Geral da Saúde anunciou esta quarta-feira que já concluiu um primeiro parecer sobre a Festa do Avante.

"Este evento é complexo, porque tem vários segmentos de atividade que são diferentes"

Graça Freitas confirma que o PCP recebeu um conjunto de orientações que deve aplicar no decorrer da iniciativa. Cabe agora ao partido decidir se quer ou não divulgar o documento.

Tribunal do Seixal não vai decidir sobre providência para impedir Avante!

O Tribunal Cível do Seixal não vai decidir sobre a Providência Cautelar para impedir a realização da Festa do Avante. O juiz remeteu o processo para Lisboa, onde fica a sede do PCP.

A decisão fica assim adiada. Como o caso não é de urgência imediata, o PCP deverá ser notificado para defesa antes da decisão do novo juiz, a quem for distribuído o processo.