Falta de médicos nas urgências de Águeda e de Aveiro leva autarca a pedir audiência à ministra da Saúde

No fim de semana, a administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga deu ordens aos dois médicos que estavam na urgência de Águeda para reforçarem a urgência de Aveiro, o que levaria ao encerramento do serviço em Águeda.

Jorge Almeida, presidente da Câmara diz que não é solução tirar médicos de um serviço para colocar noutro e pediu uma reunião urgente à ministra da Saúde.

Em comunicado, a administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga diz que se tratou de uma situação pontual, consequência da dificuldade em contratar clínicos gerais nesta época do ano.