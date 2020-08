Homem com Alzheimer desaparecido depois de ter tido alta no Hospital de Gaia

Um homem com Alzheimer está desaparecido, depois de ter tido esta quarta-feira alta do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) onde deu entrada na terça-feira, estando a decorrer agora buscas, confirmaram à Lusa fontes hospitalar e dos bombeiros.

Segundo a fonte da unidade de saúde, o utente deu entrada no serviço de urgência às 19:53 de terça-feira, tendo a família indicado que o homem sofria dessa doença, e depois de ter sido observado por três especialidades e feito um TAC teve alta clínica às 08:30 de hoje dado "apresentar-se autónomo, orientado e na posse das funções superiores".

Após a alta, e apesar de dizer que iria sozinho para casa, a segurança da unidade de saúde pediu-lhe para esperar na sala de espera, enquanto assegurava o transporte e o contacto com os familiares.

O centro hospitalar está em contacto com as autoridades e familiares, tendo já "percorrido o perímetro várias vezes, mas sem sucesso".

Na sua página oficial, os Bombeiros Voluntários de Espinho lançaram um alerta a dar conta do desaparecimento deste homem e a pedir partilha de informações.

Às 20:00, Liliana Bastos, filha do homem desaparecido, disse à Lusa que o pai ainda não fora encontrado, apesar de familiares, amigos e autoridades o procurarem desde as 09:00 em Gaia, Espinho, onde o idoso reside, e até em Santa Maria da Feira.

"Ele foi de ambulância para o hospital, a minha mãe estava com ele e avisou logo que ele tinha Alzheimer. Ela não pôde ficar com ele lá devido às contingências relacionadas com a covid-19, mas no processo dele estava tudo explicado", revelou.