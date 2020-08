As chamas começaram a lavrar ao início da tarde de terça-feira na freguesia de São Francisco de Assis, na Covilhã. A força do vento e os terrenos acidentados levaram ao avanço do fogo, que chegou ao concelho do Fundão.

Durante a tarde, 12 aviões tentaram apagar as chamas. Para o local foram destacados, mais de 300 bombeiros.

Não houve casas em perigo.