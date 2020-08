Portugal sem plano florestal global. “Dois anos e meio é inaceitável”

O Observatório Independente para os incêndios queixa-se que as recomendações feitas às autoridades não são ouvidas. Em entrevista à SIC Notícias, Francisco Castro Rego entende ser natural que haja “muito trabalho de casa” a fazer, mas considera inaceitável o país estar há mais de dois anos sem plano florestal global.

Diz ainda que se “nota uma fragilidade” do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas em interagir com as entidades locais para potenciar os processos de recuperação das florestas.