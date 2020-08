Relatórios sobre incêndios. Observatório diz que recomendações não são ouvidas 

O Observatório Independente para os incêndios queixa-se que as recomendações feitas às autoridades não são ouvidas.

"Muitas das recomendações e opiniões que temos não têm tido a sequência que gostaríamos que tivessem, portanto é um bocadinho... uma certa frustração"

Em entrevista à TSF, o presidente do organismo lamenta também que ainda não tenha sido criado um novo plano florestal global, depois do último ter terminado há dois anos.

Francisco Castro Rego critica ainda o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas por não trabalhar em ligação com as estruturas locais e adianta que, em breve, será publicado um relatório sobre a reflorestação do Pinhal de Leiria, que ardeu em outubro de 2017.