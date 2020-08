Fachada da Praça de Touros do Campo Pequeno em Lisboa vandalizada

Quatro homens vandalizaram esta quinta-feira de manhã a porta principal e uma parede anexa da Praça de Touros do Campo Pequeno, em Lisboa, com um líquido vermelho, disse à Lusa fonte da PSP.

A mesma fonte adiantou que os quatro homens lançaram os balões contendo o liquído cerca das 07:15, sujando as paredes daquele espaço, tendo-se colocado depois em fuga.

De acordo com a PSP, o alerta para as autoridades foi dado pelo segurança da Praça de Touros.

A Lusa constatou no local, cerca das 10:15, que as paredes já foram limpas. Fonte do gabinete de comunicação do espaço disse apenas que a PSP foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência.

Esta quinta-feira à noite, às 21:45, realiza-se uma corrida de touros naquele espaço.