Longas filas no aeroporto de Faro. SEF fala em situação pontual

A abertura do corredor aéreo com o Reino Unido provocou longas filas de passageiros na área de controlo de chegadas no Aeroporto de Faro, no Algarve.

O deputado do PSD no Algarve, Cristóvão Norte, denunciou a situação na rede social Twitter, onde partilhou uma fotografia com centenas de passageiros nessa zona.

A resposta do SEF

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras admitiu à SIC que a situação aconteceu na quarta-feira, garantindo que se tratou de um caso pontual, de apenas uma hora, porque aterraram oito voos nesse espaço de tempo.

No entanto, o SEF culpa a ANA Aeroportos pelas falhas, afirmando que o controlo de documentos está a funcionar na chamada "zona de inverno", por ordem da ANA Aeroportos, uma zona que consideram não ser adequada ao aumento de passageiros provocado pela abertura do corredor aéreo com o Reino Unido.

ANA Aeroportos recusa responsabilidade

Já a ANA Aeroportos lamenta a situação e atribui responsabilidades à falta de recursos do SEF e não ao espaço em que este opera.

Realça que estavam a trabalhar apenas dois inspetores numa zona que dispunha de cinco postos de controlo. Sublinha ainda que o controlo eletrónico de documentos, uma responsabilidade do SEF, não estava em funcionamento.