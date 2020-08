Rui Rio considera que é prudente voltar a um estado de contingência em setembro, mas defende que o país e a economia não podem voltar a parar.

Sobre as reuniões do Infarmed, Rio defende que devem ser mais "eficazes e concisas e levar ao apoio à decisão".

Declarações do Presidente do PSD, que na tarde desta quinta-feira se reuniu com os bombeiros de Castelo de Paiva e visitou o CDOS de Aveiro.