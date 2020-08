Um morto e quatro feridos em acidente na A4

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, esta quinta-feira de manhã, num despiste na A4, em Vila Verde, no município de Alijó.

O alerta para o acidente foi dado às 7:18 e a autoestrada encontra-se cortada no sentido Vila Real - Bragança. As viaturas estão a ser desviadas a partir do nó de Justes, ao quilómetro 106, para a Estrada Nacional (EN) 15, até ao nó do Pópulo.

O acidente ocorreu ao quilómetro 111 e houve duas colisões, a primeira das quais envolveu três viaturas ligeiras, da qual resultou o morto.

O comandante dos bombeiros de Murça, Ricardo Inácio, disse à agência Lusa que se verificou "uma colisão entre dois veículos ligeiros, de onde resultou um atropelamento e uma vítima mortal com 61 anos".

Para o local foram mobilizados 38 operacionais e 17 viaturas dos bombeiros de Murça, Cruz Verde (Vila Real, INEM e GNR.