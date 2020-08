Com o regresso progressivo à normalidade depois do confinamento forçado, o Governo quis lançar planos para retomar a atividade hospitalar e as consultas presenciais nos hospitais e nos centros de saúde.

As consultas presenciais nos centros de saúde caíram para metade entre maio e julho deste ano, segundo os números revelados pelo Jornal de Notícias.

As associações do setor dizem que há falta de pessoal e reorganização dos serviços por causa da pandemia.