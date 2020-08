Marcelo reforça: “Ninguém ganha com uma crise política”

A Feira do Livro no Porto abriu portas na tarde desta sexta-feira e contou com a presença do Presidente da República na inauguração. Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou o momento para voltar a deixar o recado aos partidos de que uma perturbação política agora seria inadmissível.

O Presidente relembra que há problemas para resolver e afirma que é preciso conhecer a verdadeira dimensão dos lares ilegais.

Já na quinta-feira, o Presidente da República tinha dito estar fora de questão a dissolução do Parlamento. Em causa estaria a falta de entendimento sobre o Orçamento do Estado para 2021.

