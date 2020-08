Corpo de mulher encontrado perto da praia do Castelo do Queijo no Porto

O corpo de uma mulher de "meia-idade" foi encontrado hoje por populares junto a uma zona rochosa perto da praia do Castelo do Queijo, no Porto, informou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional.

Em declarações à agência Lusa, o capitão Cruz Martins, da Capitania dos Portos do Douro e Leixões, adiantou que o alerta foi dado ao início da manhã, por volta das 09:00, por populares.

O corpo da mulher entre 40 e 50 anos "foi encontrado junto às rochas a sul do Castelo do Queijo".

"De momento, não temos indicação de quem se trata", assegurou.

No local estiveram elementos da Polícia Marítima que fizeram perícias e procederam à remoção do corpo, posteriormente levado para o Instituto de Medicina Legal.

O caso foi entregue ao Ministério Público e a Polícia Judiciária está a investigar.