Depois da providência cautelar que pode vir a suspender a Festa do Avante!, há um ex-candidato do PSD à Câmara do Seixal que ameaça apresentar uma queixa-crime contra o PCP se houver um surto por causa do evento.

Paulo Edson Cunha escreveu inclusive uma carta aberta dirigida aos comunistas.

O PCP divulgou este sábado o programa completo do festival, que vai contar com música africana, fado e, a fechar, um concerto dos Xutos & Pontapés.

