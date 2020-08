Um incêndio lavra no concelho de Abrantes, no distrito de Santarém, desde as 17:24 de hoje.

O fogo lavra em Casal do Rei, na freguesia de Martinchel, mobilizando 306 operacionais no combate às chamas, apoiados por 82 veículos e cinco meios aéreos.

De acordo com o CDOS de Santarém, o fogo evolui com intensidade numa só frente, estando mais meios de combate a caminho do teatro de operações.