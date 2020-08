Redescobrir a Madeira

Nestas últimas seis semanas, viajámos por todo o país para medir o pulso ao setor do turismo, neste ano muito difícil para o setor.

Integradas no âmbito do Prémio Nacional de Turismo, que o Expresso e o BPI levam a efeito para reconhecer os melhores projetos do setor, as reportagens aqui emitidas mostram como o país se preparou nestes tempos de pandemia.

A Madeira, onde termina a série, é um bom exemplo de como a aposta na segurança sanitária foi o melhor meio para garantir a confiança e atrair os turistas.