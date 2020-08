Um morto e cinco feridos em colisão no IP2

Uma mulher morreu hoje e outras cinco pessoas sofreram ferimentos, duas com gravidade, na sequência da colisão de dois automóveis no Itinerário Principal (IP) 2, no concelho de Castelo de Vide (Portalegre), disseram fontes da GNR e dos bombeiros.

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que o óbito da mulher, de 44 anos, foi declarado no local, tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Portalegre.

Segundo a mesma fonte, um dos feridos graves, um menino de 11 anos, foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Os outros quatro feridos, um grave e três ligeiros, foram transportados para o hospital de Portalegre, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 18:42, tendo sido mobilizados bombeiros e veículos das corporações de Castelo de Vide, Portalegre, Nisa e Crato, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre, e um helicóptero do INEM, além da GNR, num total de 40 elementos, apoiados por 15 viaturas.