Atrasos na entrega de manuais escolares. Editoras falam em "corrida contra o tempo"

Várias livrarias portuguesas estão com dificuldade em entregar manuais escolares porque estão esgotados.

Ao Jornal de Notícias, as editoras falam numa corrida contra o tempo. Em julho, o parlamento, com o voto contra do PS, decidiu que os livros para troca teriam de ser novos, devido à pandemia e as entregas de manuais usados seriam canceladas.

A decisão obrigou a um aumento significativo da produção de manuais escolares.

A Confederação Nacional das Associações de Pais apela a que as encomendas sejam feitas o mais cedo possível, para que, no arranque das aulas, a maior parte ou todos os alunos possam ter livros para trabalhar.