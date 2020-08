DGS já enviou parecer técnico sobre o Avante ao PCP mas não divulga conteúdo

A Direção-Geral da Saúde (DGS) garante que enviou este domingo o seu parecer técnico aos organizadores da Festa do Avante!.

A DGS destaca também que "(...) este é um evento com múltiplos espaços e a que se aplicam regras de áreas de restauração, eventos culturais e circulação de pessoas. Na realização de eventos é necessário que estejam assegurados todos os aspetos que permitam salvaguardar não só a saúde dos participantes, mas também da comunidade, como um todo, uma vez que, epidemiologicamente, cada evento comporta riscos."

No mesmo texto, a DGS adianta que "não divulgará o conteúdo deste parecer, à semelhança de todos os pareceres técnicos entregues até ao momento, cabendo à entidade organizadora fazê-lo, se assim o entender".

Uma informação divulgada horas depois das críticas do Presidente da República à "indefinição de regras" da DGS para o evento.

Marcelo Rebelo de Sousa criticou sobretudo a falta de clareza das medidas:

"Não há conhecimento atempado, não há clareza", afirmou o Presidente, considerando que tal cenário "não é bom para ninguém".

"Isto não é bom. Não é bom para o Estado. No fundo a DGS significa Estado. É uma Direção-Geral enquadrada no Estado.(...) Não é bom em geral para a credibilidade que é fundamental neste momento. Estamos no meio de uma pandemia. (...) Impunha-se que se soubessem as regras do jogo com clareza e que que se pudesse comparar com outras situações. E isso não é possível. E isso preocupa-me", concluiu Marcelo.