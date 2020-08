Novo ano parlamentar. Orçamento do Estado vai marcar regresso dos trabalhos

O Parlamento vai regressar de férias no inicio de setembro. Nesta nova sessão legislativa, os deputados vão debater e votar o Orçamento do Estado mais difícil dos últimos anos, por causa da pandemia.

Há mais dossiês "quentes" no Parlamento. Desde logo, a despenalização da eutanásia, aprovada na generalidade em fevereiro.

No arranque do novo ano, vai ainda ser ouvido o presidente do Novo Banco na Comissão de Orçamento, a 15 de setembro.

A conferência de líderes reúne-se para agendar os debates em plenário, no dia 9 de setembro. o mesmo dia em que, pela Constituição, o Presidente da República fica impedido de dissolver o Parlamento.