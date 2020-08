Trânsito na Serra de Sintra condicionado devido a risco de incêndio

O trânsito nas vias municipais que integram a Serra do Sintra estará este domingo sujeito a condicionamento, alterando-se a intenção de encerramento devido à descida do risco de incêndio de muito elevado para elevado.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Sintra refere que o encerramento do perímetro previsto para domingo foi alterado apenas para condicionamento, "devido à descida do risco de incêndio de muito elevado para elevado".

A decisão surge na sequência de previsão para o concelho de Sintra de "Risco de Incêndio Rural elevado" para este domingo, tendo em conta que Portugal se encontra em "Período Crítico de Incêndios Rurais até 30 de setembro".

A Serra de Sintra integra uma região de proteção classificada sensível ao risco de incêndio florestal, caracterizada por um elevado número de visitantes.

"Torna-se assim fundamental acautelar a sua proteção, manutenção e conservação considerados objetivos do interesse público, de âmbito mundial, nacional e municipal", refere a nota da Câmara Municipal de Sintra.

A situação de interdição do trânsito nas vias municipais do perímetro da Serra de Sintra, será avaliada, de 12 em 12 horas, podendo a interdição ser agravada ou desagravada, tendo em conta as condições que se possam vir a registar.