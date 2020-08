No habitual espaço de comentário na SIC Notícias, Ana Gomes considera que o facto de António Costa "acenar com uma crise política é muito perturbante", uma vez que "o país está a atravessar uma crise económica e social dramática, nunca vista", devido ao impacto da pandemia da Covid-19 em Portugal.

As declarações do primeiro-ministro foram proferidas durante uma entrevista ao jornal Expresso, numa altura em que os partidos políticos começaram as negociações para o Orçamento do Estado para 2021.

