Arrancaram as obras de repavimentação da 2.ª Circular

As obras de repavimentação da 2.ª Circular começaram esta noite na zona do Pior Velho, em Lisboa. O trânsito vai estar condicionado, nos dias úteis, entre 21:00 e as 06:00 da manhã e pontualmente em alguns fins de semana.

Os trabalhos vão consistir na substituição do piso da via, em mau estado, e na melhoria da sinalização rodoviária.

Numa primeira fase, as obras vão ser feitas no sentido Aeroporto-Benfica, e numa segunda no sentido contrário. Vão durar cerca de 10 meses e custar 4,5 milhões de euros à Câmara de Lisboa.

O presidente da Câmara de Lisboa não exclui a hipótese de uma mudança estrutural na 2.ª circular, referindo-se a projetos anteriores para o local, que não chegaram a ser concretizados.

No entanto, Fernando Medina lembrou que estas obras tratam-se de reparações urgentes.