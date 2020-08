Casal detido por suspeita de atear fogos em Almeida e Pinhel

Um homem e uma mulher, desempregados, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de terem ateado "vários focos de incêndio distantes entre si" em várias localidades dos concelhos de Almeida e de Pinhel, distrito da Guarda.

O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda anunciou esta segunda-feira em comunicado que deteve os suspeitos, com 47 e 26 anos, com a colaboração da GNR e dos Núcleos de Proteção Ambiental (NPA) de Almeida e de Vilar Formoso.

Segundo a fonte, os detidos estão "fortemente indiciados pela prática de, pelo menos, cinco incêndios florestais, ocorridos entre 11 e 29 de agosto", em várias localidades dos concelhos de Almeida e de Pinhel.

"O casal atuava conjuntamente e deslocava-se de motociclo entre os vários locais onde vinha ateando sucessivos focos de incêndio, como terá ocorrido no último sábado, por volta das 18:00, na estrada que liga as localidades de Valverde a Senouras, no concelho de Almeida, quando [os suspeitos] deram início a mais três incêndios, separados entre si por uma distância de aproximadamente 1.600 metros", lê-se.