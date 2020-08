PCP vai divulgar Plano de Contingência da Festa do Avante!

O PCP anunciou esta segunda-feira que vai revelar durante o dia de hoje o Plano de Contingência da Festa do Avante! e revelou que o parecer da Direção-Geral de Saúde (DGS) reconhece que estão reunidas as condições de segurança para a festa, na Quinta da Atalaia.

Em comunicado enviado às redações, o partido sublinha que o parecer do DGS dá conta de "que estão preenchidas condições de segurança iguais ou superiores àquelas que se dispõem na frequência das praias, nos numerosos espectáculos e festivais que se realizam pelo País ou simplesmente nas idas a centros comerciais."

O partido reclama o facto de o parecer da DGS conter "em vários domínios graus de exigência maiores relativamente à Festa do que tem estabelecido para outras iniciativas, particularmente na capacidade e lotação de recintos e espaços fixados, que contrastam seja com os espectáculos que se estão a realizar no País", e dá como exemplo "as feiras do livro" que estão a decorrer em Lisboa e no Porto.

O PCP garante ainda que as medidas de prevenção sanitária, que estão a ser preparadas, "salvaguardam o usufruto em condições de segurança e tranquilidade", acrescentando que está em curso uma ação orquestrada para impor uma discriminação à Festa do Avante! e lembra que, pelo país, há festivais e espetáculos a decorrer, assim como atividades religiosas como as peregrinações de agosto a Fátima.

António Costa confirma que regras serão divulgadas no briefing diário

MARQUES MENDES DIZ QUE PCP VAI SAIR PREJUDICADO

Luís Marques Mendes disse este domingo, no habitual espaço de comentário do Jornal da Noite, que o PCP vai sair prejudicado da realização da Festa do Avante: "O PCP vai pagar um preço".

O comentador da SIC afirmou ainda que está criada uma ideia de troca de favores entre PCP e Governo.

GRUPO DE MORADORES DE AMORA VAI MANIFESTAR-SE NA VÉSPERA DO INÍCIO DO AVANTE

Um grupo de moradores de Amora está a preparar uma manifestação para quinta-feira, um dia antes do início da Festa do Avante!. Mais de 40 comerciantes da freguesia vão fechar os negócios durante os três dias do evento, como forma de protesto.