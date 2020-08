O Partido Socialista lança esta segunda-feira, no Convento de São Francisco, em Coimbra, o novo ano político, numa conferência que contará com a participação do primeiro-ministro e secretário-geral, António Costa.

O evento, com o tema "Recuperar Portugal", terá como pano de fundo Portugal em tempo de pandemia, os desafios e as soluções.

A rentrée no PS acontece numa altura em que o partido tenta encontrar consensos à esquerda para que possa viabilizar o Orçamento de Estado para 2021.