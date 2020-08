Populares "completamente contra" Festa do Avante!

Nem o acesso reduzido a 16.500 pessoas, num recinto onde cabem 100 mil, descansou os moradores da zona do Seixal, onde se realiza a Festa do Avante!.

A Direção-Geral da Saúde divulgou esta segunda-feira o parecer técnico sobre a Festa do Avante!, que se vai realizar entre os dias 4 e 6 de outubro, na quinta da Atalaia.

De acordo com o documento, no recinto só podem estar 16.563 pessoas e a venda de bebidas alcoólicas vai ser proibida a partir das 20:00 horas, com exceção à zona de restauração.

A população considera que o PCP não está a ter a atitude correta e há até quem diga que a realização do evento é uma falta de respeito para com os profissionais de saúde.