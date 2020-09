Rentrée socialista. Costa apresenta plano para usar bazuca da Europa

António Costa afirmou esta segunda-feira, na rentrée do Partido Socialista em Coimbra, que não fez qualquer ultimato ou ameaça ao ter dito que a impossibilidade de um acordo à esquerda conduziria a uma crise política.

Na conferência, que contou com meio milhares de participantes, chegou a dar argumentos a favor da realização da Festa do Avante!, ao afirmar que os partidos podem manter toda a atividade política se cumprirem as regras gerais de proteção.

Avançou também com os planos para aplicar os fundos europeus que vêm caminho: aproveitar ao máximo as subvenções a fundo perdido e reduzir os empréstimos. Esta será a regra para o novo Programa de Recuperação que terá a versão final a 15 de setembro.