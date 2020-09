Como vão funcionar as obras na 2.ª Circular nos próximos 10 meses? 

As obras de repavimentação da 2.ª Circular, em Lisboa, começaram esta segunda-feira à noite.

O trânsito vai estar condicionado entre as 21:00 e as 06:00 da manhã, num dos sentidos, e pontualmente em alguns fins-de-semana.

Os trabalhos, que deverão durar cerca de 10 meses, vão consistir na substituição do pavimento e na melhoria da sinalização rodoviária, com pinturas e substituição de sinais. Vão decorrer no sentido Aeroporto-Benfica em primeiro lugar e, numa segunda fase, no sentido oposto.

"Esta é uma via que tem sido recorrentemente sinalizada a necessitar de intervenção", afirmou o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

Com um investimento superior a 4,5 milhões de euros na obra, a autarquia reconhece que pode ser precisa uma mudança estrutural no futuro.

A 2.ª Circular é uma das estradas mais movimentadas do país, com a circulação, em média, de mais de 110 mil veículos por dia. A artéria atravessa a cidade de Lisboa.