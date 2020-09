As famílias portuguesas preveem gastar menos dinheiro no regresso às aulas do que no ano passado, de acordo com um estudo realizado pelo Observador Cetelem, que diz que este ano serão gastos, em média, 340 euros no regresso às aulas, uma poupança de 20 euros em relação a 2019.

E apesar da preocupação com o contágio, mais de 40% dos encarregados de educação preferem as aulas presenciais.