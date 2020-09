O incêndio com início às 17h00 num prédio na Rua das Gaivotas, em Lisboa já está dominado e deixou 13 pessoas desalojadas.

As chamas tiveram início no último andar de um prédio e rapidamente se alastraram para outros edifícios. O vento e as condições do edifício, na Baixa Pombalina, dificultaram o trabalho dos bombeiros.

Cerca de 10 edifícios arderam e não há feridos a registar.

A origem do fogo ainda é desconhecida.