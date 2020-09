Começou esta terça-feira a segunda fase dos exames nacionais, que termina no dia 7 de setembro. Esta manhã, realizaram-se os exames de Física e Química e de Literatura Portuguesa.

Milhares de alunos aproveitam esta segunda oportunidade para melhorar notas. Os que estavam infetados com covid-19 e que, assim, ficaram impedidos de realizar o exame na primeira fase, podem fazer esta segunda prova e entrar no primeiro concurso do Ensino Superior.