Governo vai contratar 950 médicos para o SNS

A ministra da Saúde anunciou esta quarta-feira que foram publicados os concursos para a contratação de 950 novos médicos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Estão hoje publicados em Diário da República os concursos para mais 911 médicos da área hospitalar e 39 médicos da área de saúde pública. Um total 950 postos de trabalho para profissionais médicos no SNS", disse Marta Temido, na conferência de imprensa de atualização da situação da pandemia de covid-19 em Portugal.

Ministra garante estar a acompanhar queixas por falta de médicos

Questionada sobre as queixas de alguns hospitais do país de falta de médicos, nomeadamente em Beja, Évora, Santa Maria da Feira e Santarém, a ministra garantiu que têm sido acompanhadas as dificuldades de algumas instituições relacionadas com a carência de profissionais e em especial em algumas especialidades, como a pediatria.

Marta Temido sustentou que a pediatria é uma espacialidade com "alguma carência por razões diversas", existindo "vários hospitais no país que enfrentam dificuldades".