A GNR da Guarda retirou 23 cães de um canil em S. Paio no concelho de Gouveia. Os animais estavam subnutridos e sem condições higiénico-sanitárias. A proprietária chegou a ser detida e constituída arguida por maus-tratos a animais.

Os cães foram retirados do canil e ficaram à guarda do veterinário municipal. A proprietária tem outro canil na localidade de Moimenta da Serra em Gouveia. A Direção-geral de Alimentação e veterinária já revogou a licença do canil fiscalizado.