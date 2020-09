Jerónimo de Sousa não vai fazer discurso presencial na abertura da Festa do Avante!

Jerónimo de Sousa não vai fazer um discurso presencial na abertura da Festa do Avante, na sexta-feira.

Segundo o jornal Expresso, o habitual discurso de abertura do festival vai ser transmitido pelas colunas de som instaladas no recinto.

A mensagem em vídeo do líder do PCP poderá ser acompanhada através das redes sociais do partido na internet. O objetivo é evitar congestionamentos de circulação à entrada da Quinta da Atalaia, no primeiro dia de festa.

No domingo, a intervenção do secretário-geral do PCP será feita no palco.

Tribunal rejeita providência cautelar contra a Festa do Avante!

A providência cautelar que deu entrada no Tribunal Cível de Lisboa foi indeferida, ou seja o tribunal não aceitou a inciativa que pretendia travar a Festa do Avante!. A decisão foi revelada por Carlos Valente, o empresário que a interpôs.

O objetivo seria "evitar a potencial propagação da Covid-19 durante as atividades de lazer decorrentes da Festa do Avante!". Carlos Valente explica que consta na decisão que era exigido "da parte do requerente um maior detalhe na indicação de factos concretos conducentes ao risco de um agravamento da pandemia".