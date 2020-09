Ministra volta a frisar que Governo não pode impedir Avante!

O Governo não acionou nenhum plano de específico de reforço de segurança por causa da Festa do Avante!, que se realiza entre os dias 4 e 6 de setembro no Seixal.

Questionada sobre o assunto, no final da reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência esclareceu que, no contexto autal, o Governo não pode impedir nem limitar o evento.

Mariana Vieira da Silva voltou a frisar que, fora do contexto de estado de emergência, que o Executivo nada pode fazer para evitar a realização da festa de caráter político.