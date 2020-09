PCP faz apelo nas redes sociais: "Rejeitem o ódio fascizante"

O Tribunal não aceitou a providência cautelar que tentava impedir a realização da Festa do Avante! A pouco mais de 24 horas da abertura das portas da Quinta da Atalaia para a rentrée comunista deste ano, o empresário que a interpôs diz não compreender como é que foi possível autorizar o evento, mesmo com as orientações da Direção-Geral da Saúde.

Carlos Valente, ex-dirigente regional do PSD - foi candidato à Câmara de Moura antes de ter pedido a desvinculação do partido - disse à SIC que lamenta a decisão do Tribunal, mas entende que fez o que alguém tinha que fazer: "era preciso uma medida mais formal para toda a gente pôr a mão na consciência". O empresário da área do som - que lembrou que este ramo onde trabalha muito foi afetado pelo cancelamento de festivais e eventos do género - reafirmou que, desde o início, a ação que teve não foi motivada por uma opinião política porque não tem nada contra o PCP, mas por uma questão de civismo.

Continua a esperar para ver o que vai acontecer e se houver um surto, não hesita em afirmar que além da DGS e do Governo, o juiz também é "moralmente responsável".

O Tribunal Cível de Lisboa, para onde o Tribunal do Seixal remeteu a decisão, por ser em Lisboa a sede do PCP, considerou que a tese de Carlos Valente de que a Festa do Avante! constituía um potencial risco de propagação da covid-19 carece de "factos concretos". O juiz indeferiu a providência porque "se exigiria da parte do requerente um maior detalhe na indicação de factos concretos conducentes ao risco de um agravamento da Pandemia, para além dos indicados e do facto de que se se realizasse a Festa do Avante a contaminação pela Covid-19 aumentaria seguramente perante a permanência num mesmo espaço e circulação até ao mesmo de milhares de pessoas, propagando o vírus por via aérea e com o manuseamento ou toque nos mesmos objetos, assim com risco para a integridade física, para a saúde e a vida de cidadãos." Além disso, fez notar que já foram dadas "instruções por parte da autoridade de Saúde competente" (DGS) para a segurança do evento.

PCP pede gesto solidário e "partilha" de EP nas redes sociais

Entretanto, o PCP publicou no Twitter um apelo à compra de entradas permanentes que, apesar da lotação limitada por imposição da DSG, o partido continua a vender. Pede ainda a quem tenha comprado, que partilhe a EP nas redes sociais. Ilustrando a publicação com uma fotografia de um destes livres trânsitos para os três dias da Festa do Avante! o PCP deixa uma mensagem: