Mais de 60 de concelhos de oito distritos de Portugal continental apresentam esta quinta-feira risco máximo de incêndio.

Nos próximos dias estão proibidas as queimadas, fumar em zonas florestais e o lançamento de fogo de artifício.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera as temperaturas vão permanecer altas até segunda-feira. Todos os distritos do litoral de Portugal continental estão em aviso amarelo pelo menos até domingo.