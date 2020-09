Tribunal rejeita providência cautelar contra a Festa do Avante!

Decisão do tribunal foi revelada por Carlos Valente, o empresário que interpôs a providência.



"O que fundamentou o indeferimento nesta data do procedimento cautelar, foi considerado pelo digníssimo Magistrado que se exigiria da parte do requerente um maior detalhe na indicação de factos concretos conducentes ao risco de um agravamento da Pandemia, para além dos indicados e do facto de que se se realizasse a Festa do Avante a contaminação pelo vírus Covid 19 aumentaria seguramente perante a permanência num mesmo espaço e circulação até ao mesmo de milhares de pessoas, propagando o vírus por via aérea e com o manuseamento ou toque nos mesmos objetos, assim com risco para a integridade física, para a saúde e a vida de cidadãos", diz Carlos Valente numa nota enviada.