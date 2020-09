Autocarro incendiou-se com passageiros em Oeiras

Um autocarro da Lisboa Transportes incendiou-se na tarde desta sexta-feira em frente ao Lagoas Park Hotel.

Não há feridos a registar, mas viveram-se momentos de apreensão e pânico dentro do autocarro 112, que liga Oeiras a Belas.

Cerca de 15 minutos depois do autocarro sair da estação de Oeiras, vários passageiros detetaram fumo junto aos bancos traseiros e avisaram o motorista, que rapidamente procedeu à evacuação dos ocupantes e tentou controlar as chamas.

O incêndio não foi dominado e para o local foram chamados os Bombeiros de Oeiras, Paço de Arcos e Dafundo.

Na origem do incêndio terá estado uma fuga de óleo projetada para cima do tubo de escape, devido à quebra do turbo.