Autoridades fecham lar ilegal em Oeiras

As autoridades de saúde encerraram esta tarde um lar ilegal em Queijas, no concelho de Oeiras, por falta de condições de segurança.

Alguns dos nove idosos desfrutavam do lar como centro do dia, mas a maioria pernoitava na instituição. Todos os utentes têm mais de 65 anos e uma parte precisa de cuidados permanentes.

Os idosos aguardam nesta altura o resultado do teste à covid-19, para saberem para onde vão ser reencaminhados. A avaliar as condições do lar esteve a Proteção Civil, Segurança Social, autoridades de saúde e a Câmara Municipal de Oeiras.