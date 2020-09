Avante!. “Muitos dos que não queriam são os que não têm preocupações sanitárias”

Em entrevista à SIC, Jerónimo de Sousa afirma que não haver festa do avante teria um impacto profundo. O Secretario Geral do PCP diz ainda que confia que vai correr tudo bem, visto que as normas são rigorosas.

COMEÇOU ESTA SEXTA-FEIRA A EDIÇÃO DESTE ANO DA FESTA DO AVANTE!

As recomendações da DGS permitem no máximo 16.563 pessoas por dia, nos 30 hectares do recinto e a venda de bebidas alcoólicas vai ser proibida a partir das 20:00 horas, com exceção à zona de restauração.

Em relação às normas de saúde, os participantes do evento devem garantir o distanciamento físico de dois metros entre pessoas, em todos os espaços do recinto, salvo se forem coabitantes.

