Aurélio Neves vai à Festa do Avante! há 15 anos e não quis faltar a esta edição

Ao segundo dia da Festa do Avante! foi ainda mais visível a redução de visitantes em comparação com os anos anteriores, o que deixou os moradores que vivem perto da Quinta da Atalaia mais tranquilos.

A meio da reportagem demos de caras com Aurélio Neves. O homem de Viseu tem 70 anos e há 15 que vai sozinho à Festa do Avante!. Diz que vota no Partido Comunista Português desde sempre, e que assim vai continuar. Este ano veio preparado com muitas máscaras.

Em relação aos anos anteriores nota a redução de visitantes.