O incêndio que deflagrou este sábado à tarde, na freguesia do Beato, em Lisboa, já está em fase de rescaldo.

O fogo teve início por volta das 13h30.

No local, em trabalhos de rescaldo, estão 60 operacionais, apoiados por mais de 15 viaturas.

Falta de limpeza da zona florestal

Os moradores e a junta de freguesia queixam-se da falta de limpeza daquela zona florestal por parte da câmara, segundo relata o Presidente da junta, Silvino Correia.

Autoridades ainda vão apurar as causas do incêndio

O segundo comandante do regimento de sapadores dos bombeiros de Lisboa garante que o incêndio no Beato está em fase de rescaldo e que as causas ainda têm de ser apuradas.