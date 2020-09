Jerónimo sobre a Festa do Avante!: “Fomos mais longe que as imposições da DGS”

Jerónimo de Sousa diz que não houve até hoje em Portugal qualquer iniciativa com tanta exigência e regras de higiene e segurança tão apertadas como na Festa do Avante!.

Em entrevista à SIC, o secretário-geral disse ter a certeza que a iniciativa vai correr bem e garantiu que o PCP até foi mais longe do que a própria Direção-Geral de Saúde exigia.

Na mensagem de abertura da Festa, o líder comunista disse que as críticas pretendem apenas silenciar o PCP.

Questionado sobre se a autorização da Festa do Avante! foi uma “moeda de troca” para a viabilização do próximo Orçamento, Jerónimo de Sousa responde que isso é um “disparate”. Na entrevista à SIC, o secretário-geral do PCP não se mostra convencido que seja possível o partido votar de novo a favor. As negociações só começam depois da Festa do Avante!.

Quando ao futuro de Jerónimo de Sousa como secretário-geral do PCP, novidades só no congresso de novembro.

Veja também: